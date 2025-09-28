Seyfullah Ordueri Kimdir?

Seyfullah Ordueri, 1983 doğumlu olup aslen Çankırılıdır. İlk ve orta öğrenimini İstanbul'da tamamladıktan sonra, 2007 yılında Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nden mezun olmuştur. 2009 yılında mülki idare amirliği mesleğine intisap etmiştir. Mart 2011–2012 döneminde bir yıl süreyle Georgia Tech Üniversitesi'nde dil eğitimi ve Amerikan yönetim biçimini incelemek amacıyla ABD'de bulunmuştur. 2012-2016 yıllarında Nurdağı Kaymakamlığı görevini yürütmüş, 15 Aralık 2016 tarihinde Eflani Kaymakamlığı'na atanmıştır.

Seyfullah Ordueri Evli mi?

Evlidir ve iki çocuk babasıdır.

Seyfullah Ordueri'nin Görevi Nedir?

2023 yılından itibaren Kırıkkale Vali Yardımcısı olarak görev yapmaktadır. Vali Yardımcısı olarak görev alan Seyfullah Ordueri'nin sorumlulukları arasında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na bağlı birimler (EPDK, Enerjisa İşletme Müdürlüğü, MTA Genel Müdürlüğü, BOTAŞ Terminal Şefliği, EÜAŞ Kapulukaya HES İşletme Başmühendisliği, TÜPRAŞ Kırıkkale Rafineri Müdürlüğü, Kırgaz Doğalgaz Dağıtım A.Ş.), Dışişleri Bakanlığı'na bağlı birimler (AB Başkanlığı, Ulusal Ajans), Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı birimler (İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, TİKA Başkanlığı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı, RTÜK Başkanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bağlı birimler (Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü), Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı birimler (Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, Toprak Mahsulleri Ofisi Şube Müdürlüğü, Kırıkkale İli Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği) bulunmaktadır.

Seyfullah Ordueri, Fenerbahçe Kongre Üyesi olarak da bilinir.