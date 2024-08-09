Onur Karakaya, Kırıkkale'nin eski milletvekillerinden Kemal Albayrak'ın yeğenidir.

ONUR KARAKAYA HAYATINI KAYBETTİ

Kırıkkale'de tanınan ve sevilen isimlerden biri olan Onur Karakaya, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Kırıkkale’nin eski milletvekillerinden Kemal Albayrak'ın yeğeni olan Karakaya, 8 Ağustos Perşembe günü Kırıkkale Karşıyaka Yeni Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Ahılı köyü mezarlığına defnedildi. Onur Karakaya’nın vefatı, Kırıkkale'de derin üzüntü yarattı.