Mustafa Işık Kimdir?

11 Eylül 2025 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Mustafa Işık, Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü görevine getirildi. Daha önce Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde Polis Başmüfettişi olarak görev yapan Işık, yeni göreviyle birlikte Kırıkkale’de emniyet teşkilatının başına geçmiş oldu.

Emniyet Genel Müdürlüğü’nde üst düzey atamaları kapsayan karar, Cumhurbaşkanlığı tarafından yürürlüğe konuldu ve Resmî Gazete’de yayımlandı. Yapılan atamalar, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 2 ve 3’üncü maddeleri uyarınca gerçekleştirildi.

Yayımlanan kararnamede, 37 ilin yeni emniyet müdürü atanırken, 22 ilin mevcut emniyet müdürü ise merkeze alındı.

Atamalarla ilgili olarak İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tensip ve takdirleriyle Emniyet Genel Müdürlüğü Atama Kararnamesi’nin resmî olarak yayınlandığını duyurdu.