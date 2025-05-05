TFF 3. Lig Yükselme Play-Off 2. Tur maçında Kırıkkale FK, sahasında karşılaştığı Kahramanmaraş İstiklal Spor’u 2-1 mağlup etti.
Hakemler: Hakan Yurtseven, Semih Kocaman, Ali Gün
Kırıkkale FK: Furkan Yardım, Nuri Melih Mursal, Adem Ercan, Yıldıray Koçal (Berkay Göçmen dk. 89), Osman Arslantaş, Nurettin Çağlar (Sergen İlhan dk. 89), Buğra Şahiner (Ömer Turan dk. 46), Serkan Özen, Fırat Sarı, Emre Keleşoğlu, Muharrem Öner
Kahramanmaraş İstiklal Spor: Kıvanç Küçükkarış, Kamil İçer, Muhammed Akarslan, Ali Han Tunçer (Arda Yumurtacı dk. 85), Kerem Kaya, Hakan Yeşil, Selim Ilgaz (Yekta Sönmez dk. 63), Reşo Akın (Sadık Baş dk. 63), İbrahim Has, Aykut Çift, Muhammet İmre (Tolunay Yurtseven dk. 63)
Goller: Hakan Yeşil (dk. 39 k.k.), Nurettin Çağlar (dk. 67) (Kırıkkale FK), Selim Ilgaz (dk. 27) (Kahramanmaraş İstiklal Spor)
Sarı kartlar: Emre Keleşoğlu (Kırıkkale FK), Muhammed Akarslan (Kahramanmaraş İstiklal Spor)