Belediye ekipleri, orman yangınlarına karşı tedbirli olmanın önemine dikkat çekmek amacıyla düzenlenen etkinlikte, mıntıka temizliği yaptı.

Etkinliğe, belediye başkan yardımcıları ile Temizlik İşleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü personeli, sivil toplum kuruluşları ve çevre gönüllüleri katıldı.

Temizlik İşleri Müdürü Ömer Duyar, etkinlik sırasında karşılaşılan çöp ve cam şişe atıkları nedeniyle endişelerini dile getirerek, “Karşılaştığımız bu manzara bizleri kirlilik ve iş yükünden ziyade yangına davetiye çıkarma açısından endişelendiriyor. Temizlemenin önemli olduğu kadar kirletmemenin, temiz tutmanın da önemi büyük” dedi.

Duyar, vatandaşların çöplerini uygun atık kutularına atmasının ve doğaya karşı duyarlı olmasının gerekliliğine vurgu yaparak, tüm halkı çevreye sahip çıkmaya davet etti.