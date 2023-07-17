Yozgat Emlakçılar Odası Dernek Başkanı ve Yaşam Emlak sahibi Asım Çelikel, “Şu anda Yozgat’ta makul fiyat aralığında kiralık ev yok. Atama ile gelen memurlar kiralık ev bulamıyor” dedi.

“FAİZ ARTAN BİR ÇİZGİDE İLERLİYOR”

Çelikel yaptığı açıklamada, “Seçimlerden önceki dönemde Yozgat’ta aşırı artan konut fiyatları neticesinde Yozgat’ta kredisiz konut almak hayal olmuştu. Konut almak için kredi kullanması gereken vatandaş, bankalardan yeterli konut kredisi alamadı. Seçimlerin ardından kredi faiz oranları halen artan bir çizgide ilerliyor. Bu oranlara razı olup ödemeyi göze alan bireyler dahi bu oranlarda kredi konusunda çeşitli zorluklarla karşılaşmaktadır. Bankacılık sistemi neredeyse tamamen tıkanmış durumdadır ve kredi sağlama konusunda ciddi sıkıntılar yaşanmaktadır. Özellikle özel bankalar olmak üzere bankacılık sektörü, mayıs ayında kısıtladığı kredi musluklarını haziran ayında tamamen kapatmıştır” ifadelerini kullandı.

Yozgat’ta uzun bir süreden bu yana kiralık konut sıkıntısı yaşandığının da altını çizen Çelikel, “Sarıhacılı mevkiinde bulunan Mutafoğlu 2. Etap TOKİ konutlarının geçtiğimiz kasım ayında dağıtımı ile nefes alan emlak piyasası, aradan 9 ay kadar bir süre geçmesine rağmen bugün daha kötü bir duruma gelmiştir. Şu anda Yozgat’ta makul fiyat aralığında kiralık ev yok. Atama ile gelen memurlar kiralık ev bulamıyor. Elimizde bulunan konutlar lüks konut kategorisinde ve kiraları 12–15 bin lira aralığında değişiyor. Dolayısıyla bu yüksek kiralar memur kesimine ağır geliyor” diye konuştu.

Son zamanlarda emlak fiyatlarında yaşanan artışların emlakçılık sektörünün cazip bir iş kolu olarak görünmesine neden olduğuna işaret eden Asım Çelikel açıklamasını şu şekilde sonlandırdı: “Satılık ve kiralık konut fiyatlarında yaşanan artışlar emlakçılık sektörünü cazip bir iş kolu gibi görünmesine, bu da mantar gibi emlakçı türemesine neden oldu. Neredeyse her gün yeni bir emlakçı açılıyor. Bu da sektörde hizmet kalitesinin düşmesine, insanların zaman ve para kaybetmesine neden oluyor. Buradan Yozgatlı vatandaşlarımıza seslenerek emlak konusunda bildik tanıdık kuruluşlarla çalışmalarını öneriyorum. Yeni açılan ve Yozgat Emlakçılar Odası Derneği’nde kaydı bulunmayan emlakçılara itibar etmemelerini tavsiye ediyorum.” Haber Merkezi