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Son günlerde kiralık konut arayışındaki artış, ev sahibi-kiracı ilişkilerinde yeni tartışmaları beraberinde getiriyor. Bütçesine uygun ev bulma çabası içinde olan kiracılar, buldukları evi garantilemek adına ev sahiplerinin tüm taleplerini kabul etmeye hazır. Ancak Yargıtay'ın emsal niteliğindeki kararı, eşitlik ilkesine uymayan ev sahiplerini, emlakçıları ve ilan yayın platformlarını para cezası ödemeye mahkum ediyor.

Kiralık konut talebindeki artış, özellikle bütçe sınırlarını zorlayan kiracıları etkiliyor. Yüzde 25'lik artış sınırlarını uygulamak istemeyen ev sahipleri, mevcut kiracısını çıkarmanın yollarını ararken, kiralık ev arayışındaki kişi sayısı da geçmiş yıllara göre önemli ölçüde artıyor.

Birçok kişi istediği özelliklere sahip bir kiralık daire bulmakta zorlanırken, bu daireleri bulanlar ise bütçelerini zorlayarak kira giderlerini karşılamaya çalışıyor. Bu durum, kiralık konut arayışındaki artışın sadece kira bedellerini değil, aynı zamanda kiracıların kabul edilebilirlik kriterlerini de etkilediğini gösteriyor.

Son günlerde ortaya çıkan ayrımcılık iddiaları, Yargıtay'ın emsal kararıyla dikkat çekiyor. Özellikle cinsiyet ve medeni duruma dayalı ayrımcılığa karşı çıkılan bu karar, ev sahiplerini, emlakçıları ve ilan yayın platformlarını eşitlik ilkesine uymaya çağırıyor.