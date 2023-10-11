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Kiracılar, haklarını korumak için bu süreci dikkatle takip etmelidirler. İşte kiracının icra takibini durdurma veya önlemek için atabileceği bazı adımlar:

Ödeme Yapma: En etkili yöntem, kira borcunu ödemektir. Kiracı, icra takibi başlamadan önce borcu öderse, takip sona erer. Borcu İtiraz: Kiracı, icra müdürlüğünden aldığı bildirimde belirtilen süre içinde, borcu inkar edebilir. Bu durumda, icra takibi duracaktır. Ancak, bu borcu tamamen iptal etmez, sadece takibi durdurur. Anlaşma Sağlama: Kiracı ve ev sahibi arasında kira borcu konusunda anlaşma sağlamak, icra takibini durdurmanın başka bir yoludur. Ödeme planları veya taksitler gibi farklı ödeme seçenekleri üzerinde anlaşmak mümkün olabilir. Yozgat'ta ayrıcalıklı eğitim! Seminerlerle topluma katkı sağlıyor Kira Sözleşmesini Gözden Geçirme: Kiracı, kira sözleşmesini inceleyerek, sözleşmede ödeme koşulları veya gecikme faizleri gibi hususları kontrol edebilir. Sözleşme hükümlerine uygun hareket etmek, yasal koruma sağlayabilir. Hukuki Danışmanlık Alma: Kiracı, bir avukat veya hukuki bir uzmandan yardım alabilir. Hukuki destek, icra takibini durdurma veya anlaşma sağlama konusunda yardımcı olabilir. Tüketici Hakları: Kiracı, tüketici haklarına dayanarak kira borcu konusunda korunabilir. Bu nedenle, yerel tüketici hakları derneklerine veya yetkililere başvurmak da bir seçenek olabilir.

İcra takibini durdurma konusunda en iyi adım, ev sahibi ile işbirliği yapmak ve anlaşma sağlamaktır. Ancak, kira borcu ödenemiyorsa, kiracının hukuki haklarını ve koruma yöntemlerini anlaması önemlidir. Kiracı, her durumda yasalara ve kira sözleşmesine uygun hareket etmelidir. Bu nedenle, hukuki bir uzmandan tavsiye almak da faydalı olabilir. (Haber Merkezi)