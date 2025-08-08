Uygulamanın detaylarını öğrenen vatandaşlar, bu durumun kendi davalarına etkisini araştırmaya başladı.

Yüksek kira bedelleri karşısında sıkışan kiracılar için bu sistem yeni bir umut ışığı olabilir. Üstelik uygulama, yalnızca teorik değil; yüksek yargı kararlarıyla da destekleniyor.

Uzmanlar Açıkladı: Kiracılara Destek

Fahiş kira artışlarının yoğun şekilde tartışıldığı bugünlerde, kira bedeli tespit davalarında mahkemelerin uyguladığı "hakkaniyet indirimi" yeniden gündeme geldi.

Avukat Mücahid Küçük, söz konusu indirimin tamamen yasaya ve yerleşmiş içtihatlara dayandığını belirtti. Bu indirimle birlikte, mahkemeler bilirkişilerin belirlediği rayiç bedel üzerinden yüzde 10 ila 20 arasında kesinti yapabiliyor.

Kiracılar İçin Avantaj

Küçük’e göre, mahkemeler karar verirken evin boş durumda edebileceği kira değerini temel alıyor.

Ancak taşınmazın özellikleri, kiracının süresi ve konumu gibi unsurlar göz önünde bulundurularak bu bedelden önemli ölçüde indirim yapılabiliyor.

Böylece dava sonucunda ortaya çıkan yeni kira bedeli, gerçek piyasa koşullarının altında kalabiliyor. Bu durum, özellikle uzun süredir aynı evde oturan kiracılar için ciddi avantaj sağlıyor.

Dilekçe Açıkça Belirtilmeli

Her ne kadar hâkimlerin hakkaniyet indirimi yapma yükümlülüğü bulunsa da, Avukat Küçük, kiracıların bu hususu dava dilekçelerinde açıkça belirtmelerinin fayda sağlayacağını ifade ediyor.

Mahkeme, bu talep doğrultusunda değerlendirmesini daha net yapabiliyor ve karar süreci hızlanabiliyor.

Özellikle kendi lehine olabilecek bir durumun atlanmaması için vatandaşların bilinçli hareket etmesi gerektiği vurgulanıyor.

Davalar Arttı

Geçtiğimiz aylarda kaldırılan yüzde 25'lik kira artış sınırının ardından, artış oranları tekrar TÜFE’ye bağlandı.

Hâlihazırda yüzde 43 seviyelerinde olan TÜFE oranı, birçok kiracıyı zorlarken, bedel tespiti davalarında artış yaşanmasına yol açtı.

Bu kapsamda, hakkaniyet indirimi uygulaması, davalarda belirleyici bir unsur haline geldi. Kiracıların lehine işleyen bu sistemin, önümüzdeki süreçte çok daha fazla gündeme gelmesi bekleniyor.