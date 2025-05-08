Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda başlatılan kampanya ile, yeni evlenen çiftlerden emlak komisyonu alınmayacak.

Türkiye genelindeki emlak ofislerinin katılımıyla yürütülecek uygulama, genç çiftlerin kira süreçlerindeki mali yüklerini hafifletmeyi hedefliyor. Emlak Danışmanları Birliği tarafından duyurulan kampanya, sektörde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

30 BİN TL DESTEK VE KOMİSYONSUZ KİRALAMA İMKANI

Uygulama kapsamında, evlilik tarihlerini belgeleyen ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na başvurarak onay alan çiftler, anlaşmalı emlak ofislerinde kira sözleşmelerini herhangi bir komisyon ödemeden imzalayabilecek. Sisteme kayıtlı ofislerde geçerli olacak uygulama için çiftlere özel bir barkod verilecek. Bu barkod ibraz edildiğinde işlem ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Tüm Emlak Danışmanları Birliği Başkanı Hakan Akçam, “Geçmişte 30 bin TL’lik bir kiralama işlemi için çiftler aynı tutarda komisyon ücreti ödüyordu. Artık bu yükü ortadan kaldırıyoruz. Yeni yuva kuracak gençler sadece kira kontratlarını imzalayacak, ek bir ücret ödemeyecek” dedi.

100 BİN ÇİFT HEDEFLENİYOR, 2,5 MİLYAR TL'LİK EKONOMİK DESTEK

İlk etapta 100 bin yeni evli çifti kapsayacağı belirtilen uygulama ile hem evliliklerin teşvik edilmesi hem de barınma sürecinde ekonomik kolaylık sağlanması amaçlanıyor. Başkan Akçam, kira bedelleri üzerinden yapılan hesaplamalarla sektörün sağlayacağı toplam desteğin 2,5 milyar TL’yi bulabileceğini ifade etti.

Akçam, “Bu uygulama hem gençlerimizin önünü açacak hem de ülkemizin aile yapısını destekleyecek. Emlak sektörü olarak biz de bu sürece katkı sunmaktan memnuniyet duyuyoruz” diye konuştu.