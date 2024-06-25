Kiralarda yaklaşık iki yıldır uygulanan yüzde 25 zam sınırı sona eriyor. Gelecek hafta Salı günü itibarıyla bu sınırlama kaldırılacak ve kiralar yeniden "12 aylık enflasyon" rakamına göre belirlenecek.

KİRADA YÜZDE 25 ZAM SINIRININ TARİHÇESİ

2022 yılı Temmuz ayında yürürlüğe giren ve kiralarda yüzde 25 zam sınırı getiren düzenleme, 2023 yılında bir yıl daha uzatılmıştı. Bu sınırlama, kira artışlarının belirli bir oranın üzerinde olmasını engelleyerek kiracıları koruma amacı taşıyordu. Ancak, bu sınır 2 Temmuz itibarıyla son bulacak.

YENİ DÖNEMDE KİRA ZAMLARI NASIL HESAPLANACAK?

Yüzde 25 zam sınırının kalkmasının ardından, kira artışları eskiden olduğu gibi 12 aylık enflasyon rakamları üzerinden hesaplanacak. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan bu oran, Mayıs 2024 itibarıyla yüzde 62,50 olarak kaydedilmişti. Bu da demek oluyor ki, kiracılar ve ev sahipleri kira sözleşmelerinde bu enflasyon oranını dikkate alacak.

UZMANLARIN GÖRÜŞÜ: TÜFE HESAPLAMALARINA DİKKAT

Uzmanlar, 12 aylık TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) ile yıllık TÜFE hesaplamalarının farklı olduğuna dikkat çekiyor. Bu iki hesaplama yöntemi arasındaki farkın iyi anlaşılması gerektiğini vurgulayan uzmanlar, yanlış hesaplamaların önüne geçilmesi için kiracıları ve ev sahiplerini uyarıyor.

YENİ DÖNEM KİRA ARTIŞLARI İÇİN HAZIRLIK

Kira zam sınırının kalkması, özellikle büyük şehirlerdeki kiracıları ve ev sahiplerini doğrudan etkileyecek. Yüksek enflasyon oranlarının kira artışlarına nasıl yansıyacağı merak konusu. Ekonomistler, yeni dönemde kira artışlarının daha yakından takip edilmesi gerektiğini belirtiyor.

Bu değişiklik, kira sözleşmelerini yenileyecek olan kiracılar için önemli bir dönüm noktası olacak. Ev sahiplerinin de bu yeni düzenlemeye göre hareket etmeleri gerekecek. Kiracıların ve ev sahiplerinin, güncel enflasyon oranlarını dikkate alarak kira artışlarını belirlemeleri, yasal ve ekonomik uyumu sağlamak açısından büyük önem taşıyor.