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Asgari ücretin belirlenmeye çalışıldığı bugünlerde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in büyük şehirlerde kira ücretlerinin düştüğünü söylemesi kiracıları çileden çıkardı. 11 bin 402 liralık asgari ücreti hatırlatan vatandaşlar kiralara asgari ücret ayarı getirilmesini istedi.

Kiracılar Dayanışma Platformu, Bakan Mehmet Şimşek'in kira açıklamalarına sert tepki gösterdi. Sözcüleri Cengiz Kul, özellikle büyük şehirlerde kira düşüşü iddialarını yalanlayarak, kiracıların kış günlerinde sokağa atıldığını vurguladı.

Mehmet Şimşek'in sosyal medya hesabından yaptığı kira açıklamalarına cevap veren Kiracılar Dayanışma Platformu Sözcüsü Cengiz Kul, Antalya'da en düşük kiralık evin 10 bin liradan başladığını hatırlatarak, büyük şehirlerdeki iddia edilen kira gerilemesinin gerçekçi olmadığını belirtti. Kul, "Mehmet Şimşek büyük şehirlerde kiralarda gerileme başladığını belirtmiş lakin bizler de bu ülkede yaşıyoruz, bırakın büyük şehirlerde gerilemeyi Anadolu ve kırsal kesimde dahi hâlâ ev sahibi tarafından kiracılar sokağa atılma, darpedilme ve tehditlerle karşı karşıya" ifadelerini kullandı.

Kiracılar Dayanışma Platformu Sözcüsü, geçtiğimiz günlerde Adana ve Malatya'da yaşanan kış günü sokağa atılma olaylarına dikkat çekerek, "Bu iki il de büyükşehir. Bakana soruyorum yetmedi mi sokağa atılan genç, yaşlı, kadın, dar gelirli vatandaşın çilesi? Biz meclise 36 maddelik çözüm ile gittik, inceleyip bakabilirler. Antalya’da bugün en düşük kiralık ev 10 bin liradan başlıyor ve bunlara ev demeye de dilim varmıyor. Bu evler 1+1 odaya sahip ancak rutubet ve nemden geçilmiyor. Artık zaten binalarda bulunan dükkan ve işletmeye verilen yerler bile meskene çevrilip kiralık olarak veriliyor" şeklinde konuştu.

Cengiz Kul, asgari ücretin belirlenme biçimine de değinerek, "Önümüzde asgari ücret görüşmeleri var belirlenen miktar bu ülkede yaşayan işçi ve emekçilerin yaşama standardını belirleyecek. Bugün ev sahipleri 10 bin TL’lik yeri asgari ücret belirlendikten sonra emin olun 15-17 bin TL arasına çekecekler. Biz diyoruz ki asgari ücret sadece iki çocuklu bir ailenin kira gideri üzerinden bile hesaplansa insanları rahatlatacak” dedi.

Kiracılara çağrıda bulunan Cengiz Kul, "İnsanlar artık canına kıymaya kadar varan eylem biçimlerine vardırdılar. Kiracıların bu mağduriyetine iktidardakiler gözlerini kapatmış durumdalar. Biz de kiracılara sesleniyoruz, artık bu soruna karşı bir arada durup her kentte, o kentin milletvekillerine, belediye başkanlarına, bu sorunun muhatabı kimse onları göreve davet edip mücadele etmelerini sağlamalıyız ve platformun etrafında birleşip daha gür sorunlarımızı haykırmalıyız" şeklinde konuştu.