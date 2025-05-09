Böylece, gayrimenkul kiralama işlemlerinde hem mülk sahipleri hem de emlakçılar için yeni bir dönem resmen başlamış oldu.

Bakanlık, e-Devlet Kapısı üzerinden kira sözleşmelerinin elektronik ortamda düzenlenmesine olanak sağlayan uygulamanın ilk etabını Kasım 2024’te hizmete sunmuştu. Mevcut sistemde, taşınmaz sahibi gerçek kişiler, e-Devlet sistemine giriş yaparak “Kira Sözleşmesi İşlemleri” menüsünden kira kontratlarını oluşturabiliyor, kiracılar ise bu sözleşmeleri çevrim içi ortamda onaylayabiliyordu.

Bu sistem üzerinden hazırlanan kira sözleşmeleri, zaman damgası ve barkod içeren resmi belge niteliğinde sunuluyor. Sözleşmelerin doğruluğu ise e-Devlet'teki "Belge Doğrulama" hizmeti aracılığıyla anlık olarak teyit edilebiliyor.

EMLAKÇILAR RESMEN DEVREDE

Söz konusu dijitalleşme adımının ikinci fazı ise bugünden itibaren devreye alındı. Böylece artık emlak danışmanları da e-Devlet sistemine entegre şekilde kira sözleşmesi hazırlayıp taraflara iletebilecek.

Tüm Emlak Danışmanları Birliği (TEDB) Başkanı Hakan Akçam, gelişmeyi memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, uygulamanın emlak sektörüne yeni bir soluk getirdiğini ifade etti. Akçam, “Kiraya veren ve kiracı, e-Devlet üzerinden güvenli şekilde bir araya gelebiliyor ancak emlak danışmanları sürecin dışında kalıyordu. Yeni düzenlemeyle birlikte artık emlakçılar da sistemden yetki alarak kira kontratlarını hazırlayabilecek ve bunu kiracıya dijital ortamda iletebilecek” dedi.

Akçam, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün sisteminden mülk sahibinin emlak danışmanına yetki verebileceğini belirterek, bu yetki doğrultusunda danışmanın sözleşmeyi oluşturup barkodlu belge haline getirebileceğini söyledi. “Bu adım, emlak danışmanlarının faaliyetlerini hem dijitalleştiriyor hem de resmiyet kazandırıyor” ifadelerini kullandı.

KİRA SÜRECİ DAHA ŞEFFAF, DENETLENEBİLİR VE GÜVENLİ OLACAK

TEDB Başkanı Akçam, yeni sistemin yalnızca sözleşme sürecini kolaylaştırmakla kalmayacağını, aynı zamanda devletin kira piyasasını daha yakından izlemesine olanak tanıyacağını söyledi. Kira kontratlarının elektronik ortama taşınması sayesinde, Hazine ve Maliye Bakanlığı kira artış oranlarını, kiracıların güvenilirliğini ve kiralanan meskende ne kadar süredir oturduklarını sistem üzerinden analiz edebilecek.

Akçam ayrıca, Borçlar Kanunu’na göre kira sözleşmelerinde kefilin ıslak imzasının zorunlu olduğunu hatırlatarak, bu zorunluluğun dijital ortama taşınabilmesi için gerekli hukuki ve teknik altyapı çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

SAHTE SÖZLEŞMELERE KARŞI KORUMA SAĞLAYACAK

Kira kontratlarının e-Devlet üzerinden yapılmasının zorunlu hale getirilmesini öneren Akçam, böyle bir uygulamanın hem kiracı hem de ev sahibi açısından büyük avantajlar sağlayacağını vurguladı. “Bu sistemle birlikte özellikle sahte sözleşmelerin ve dolandırıcılık olaylarının önüne geçilmesi mümkün hale gelecek. Taraflar arasında yaşanan birçok uyuşmazlık da sistem sayesinde şeffaf şekilde kayıt altına alınarak çözüme kavuşturulabilecek” dedi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kira sözleşmelerinin dijital ortama taşınmasıyla hem vergi kayıplarının önlenmesini hem de kayıt dışı kiralama faaliyetlerinin azaltılmasını hedefliyor. Uygulamanın önümüzdeki dönemde yaygınlaşması ve zorunlu hale gelmesi bekleniyor.