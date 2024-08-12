Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Kıraç Galvaniz Telekomünikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik Sanayi ve Ticaret AŞ’nin halka arzını onayladı. Halka arzın ne zaman gerçekleşeceği ve şirketin gelecek yatırımları hakkında merak edilen detaylar haberimizde.

KIRAÇ GALVANİZ’İN HALKA ARZ TARİHİ

Kıraç Galvaniz’in halka arzı, 24 TL bedelle yatırımcılara sunulacak. Ancak, halka arzın kesin tarihi ve borsa işlemleri hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Şirket, halka arz gelirini çeşitli alanlarda kullanmayı planlıyor:

%40 İşletme sermayesi,

%35 Yeni tesis yatırımları,

%15 Finansal borç ödemeleri,

%7.5 Makine yatırım finansmanı,

%2.5 Yurt dışı pazar payının güçlendirilmesi.

Kıraç Galvaniz Hakkında Genel Bilgiler

2006 yılında Kıraç Group bünyesinde Bursa'da kurulan Kıraç Galvaniz, sıcak daldırma galvanizleme hizmeti vermektedir. Şirket, bu alandaki tek tesis olarak bölgesinde önemli bir konuma sahiptir. 2010 yılında, çelik otokorkuluk sistemleri üretimine başlamış ve bu alanda ülkenin önde gelen tedarikçileri arasında yerini almıştır.

Kıraç Galvaniz’in ürünleri, EN 1317-1 ve EN 1317-2 Avrupa Standartlarına uygun olarak test edilmiş ve CE belgeleri almıştır. Şirketin tüm ürünleri ve galvanizleme hizmeti, “TCK” markası ile güvence altına alınmıştır.

ŞİRKETİN ÜRETİM VE HİZMET ALANLARI

Şirket, toplam 9.714 metrekare alana sahip iki üretim tesisi ve 5.408 metrekare depo alanında faaliyet göstermektedir. Kıraç Galvaniz, 78.678 ton metal imalat kapasitesi ile çelik otokorkuluk sistemleri ve sıcak daldırma galvanizlemenin yanı sıra motosiklet koruyucu bariyer, ses ve gürültü bariyerleri, solar enerji sistemleri, çarpışma yastığı, trafik işaretleri, yaya korkulukları gibi birçok alanda hizmet sunmaktadır.

ULUSLARARASI ŞUBELER

Kıraç Galvaniz’in Gürcistan’daki “Kıraç Georgia Branch” ve Romanya’daki “Kıraç Galvaniz Telekomünikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Bükreş Şubesi” olmak üzere iki uluslararası şubesi bulunmaktadır.

HALKA ARZ VE KATILIM ENDEKSİ

Kıraç Galvaniz’in halka arzında T1 ve T2 bakiyeleri kullanılmayacak ve paylar bireysel eşit dağıtım yöntemiyle sunulacak. Şirketin katılım endeksine uygunluğu ise onaylı izahname yayınlandıktan sonra belli olacak.

KIRAÇ GALVANİZ’İN GELECEK ADIMLARI

Şirketin halka arz büyüklüğü 1 milyar TL olarak belirlenmişken, talep toplama ve borsa işlem tarihleri henüz açıklanmamıştır. Yatırımcılar, şirketin borsa kayıt ve işlem detaylarını merakla bekliyor.