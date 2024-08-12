Kıraç Galvaniz’in halka arz olmasından sonra sahibinin kim olduğu sosyal medyada en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. Peki Kıraç Galvaniz kimin? Kıraç Galvaniz sahibi kim? İşte detaylar…

KIRAÇ GALVANİZ KİMİN?

Şirketin 5% ve üzerinde payı olan 5 ortağı bulunmaktadır. Şirket paylarının 35%’i Feyzi Kıraç’a, 15%’i Fehmi Emre Kıraç’a, 15%’i Can Kıraç’a, 5%’i Havva Kıraç’a ve 30%’u Serkan Malçok’a aittir.

KIRAÇ GALVANİZ NE ZAMAN KURULDU?

Kıraç Galvaniz, 2006 yılında Kıraç Group bünyesinde, sıcak daldırma galvanizleme hizmeti vermek amacıyla Türk sanayinin gelişen merkezi Bursa'da kurulmuştur.