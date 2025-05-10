Tüm Emlak Danışmanları Birliği (TEDB) Başkanı Hakan Akçam’ın yaptığı açıklamaya göre, artık taşınmaz sahipleri, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü sistemi üzerinden emlak danışmanlarına dijital ortamda yetki verebilecek. Bu yetki sayesinde danışmanlar, hazırladıkları kira kontratlarını doğrudan kiracı adaylarına iletebilecek.

Elektronik ortamda oluşturulan bu kira sözleşmeleri, barkodlu ve zaman damgalı resmi belge niteliği taşıyacak. Aynı zamanda E-Devlet sistemi üzerinden doğrulanabilecek.

KASIM 2024’TE BAŞLAYAN DİJİTALLEŞME SÜRECİ GENİŞLİYOR

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın geçtiğimiz yıl Kasım ayında başlattığı dijital kira sözleşmesi uygulaması ilk olarak sadece ev sahibi ve kiracılar arasında kullanılmaya başlanmıştı. Uygulamanın ikinci fazıyla birlikte emlak danışmanları da sisteme entegre edildi.

TEDB Başkanı Akçam, daha önce danışmanların sürecin dışında kaldığını hatırlatarak, yeni sistem sayesinde artık mülk sahipleri ile kiracıların bir araya getirilmesinde daha etkin rol oynayacaklarını belirtti.

BAKANLIK KİRA BİLGİLERİNE ERİŞİM SAĞLAYABİLECEK

Yeni uygulama sayesinde, kira artış oranları, kiracının geçmişteki kiracılık durumu gibi bilgiler de Bakanlık tarafından elektronik ortamda izlenebilir hale gelecek. Bu durum, hem sektörün kayıt altına alınmasını hem de veri temelli düzenlemelerin önünü açacak.

ISLAK İMZA KONUSU GÜNDEMDE

Akçam, sistemle ilgili yasal altyapı çalışmalarının sürdüğünü ve özellikle Borçlar Kanunu gereği kira sözleşmelerindeki kefil imzası gibi detayların da ilerleyen süreçte dijital sisteme entegre edilmesi için çalışmaların devam ettiğini söyledi.

DOLANDIRICILIĞA KARŞI ETKİLİ BİR ÖNLEM

Kira sözleşmelerinin E-Devlet üzerinden gerçekleştirilmesinin zorunlu hale gelmesinin, ev sahibi-kiracı ilişkilerindeki birçok problemi ortadan kaldıracağına dikkat çeken Akçam, bu sistemin dolandırıcılık vakalarının önüne geçilmesinde etkili bir araç olacağını vurguladı.