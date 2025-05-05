Ev sahibi ve kiracıların merakla beklediği nisan ayı enflasyon verileri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Açıklanan verilerle birlikte, kira artışlarında baz alınan 12 aylık TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) ortalaması da netleşti.

Nisan ayında TÜFE, yıllık bazda yüzde 37,86, aylık bazda ise yüzde 3 oranında artış gösterdi. 12 aylık ortalama TÜFE ise yüzde 48,73 olarak kaydedildi. Bu doğrultuda, iş yeri kiralarında mayıs ayında uygulanabilecek azami zam oranı da yüzde 48,73 olarak belirlendi.

Öte yandan, Temmuz 2022'den bu yana konut kiralarında geçerli olan yüzde 25'lik zam sınırı uygulaması halen devam ediyor. Ancak bu sınır, sadece konutları kapsarken, iş yeri kiraları doğrudan TÜFE ortalamasına göre zamlanıyor.

Ekonomik koşullar nedeniyle ev sahibi olamayan birçok vatandaş, kiralık konut arayışını sürdürürken, kira artış oranlarını yakından takip ediyor.