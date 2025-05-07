Yozgat Kınalıhasan Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri, baharın gelişini kutlamak amacıyla okul bahçesinde keyifli bir kahvaltı etkinliği düzenledi.

Etkinlikte, öğretmenler ve öğrenciler bir araya gelerek güne birlikte başlamanın mutluluğunu yaşadı.

Sıcak sohbetlerle geçen kahvaltı sırasında, dayanışma ve paylaşmanın önemi bir kez daha vurgulandı. Katılımcılar, doğanın uyanışını kutlarken okul topluluğunun birlikteliğini de pekiştirdi.

Bu anlamlı etkinlik, öğrencilerin sosyal gelişimine katkı sağlarken öğretmen ve öğrenci ilişkilerini de güçlendirdi.