Yozgat Kınalıhasan Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri, baharın gelişini kutlamak amacıyla okul bahçesinde keyifli bir kahvaltı etkinliği düzenledi.

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Kınalıhasan’da Anlamlı Etkinlik4

Etkinlikte, öğretmenler ve öğrenciler bir araya gelerek güne birlikte başlamanın mutluluğunu yaşadı.

Kınalıhasan’da Anlamlı Etkinlik3

Sıcak sohbetlerle geçen kahvaltı sırasında, dayanışma ve paylaşmanın önemi bir kez daha vurgulandı. Katılımcılar, doğanın uyanışını kutlarken okul topluluğunun birlikteliğini de pekiştirdi.

Kınalıhasan’da Anlamlı Etkinlik

Bu anlamlı etkinlik, öğrencilerin sosyal gelişimine katkı sağlarken öğretmen ve öğrenci ilişkilerini de güçlendirdi.

Muhabir: Yasin Nazım Kayhan