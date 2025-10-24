Yozgat Kınalı Hasan Ortaokulu’nda, Türk Kızılayı iş birliğiyle anlamlı bir sosyal sorumluluk etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinlik kapsamında öğretmenler, veliler ve çevre halkı gönüllü olarak kan bağışında bulundu. Katılımcılar, “Bir damla kan, bin umut demektir” anlayışıyla hareket ederek örnek bir dayanışma sergiledi.

Okul yönetimi, öğrencilerde toplumsal duyarlılığı artırmak amacıyla bu tür etkinliklerin önemine dikkat çekti. Yapılan açıklamada, kan bağışı kampanyalarının hem bireylerin hem de toplumun hayatını doğrudan etkilediği vurgulandı.

Yozgat İl Millî Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, etkinliği düzenleyen okul yönetimini ve kan bağışına katılan tüm gönüllüleri tebrik etti.

Altınkaynak, “Kan bağışı, hayat kurtaran en değerli yardımlardan biridir. Bu anlamlı etkinliğe katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.