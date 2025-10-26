İddiaya göre, kimliği belirsiz bir kişi, takip ettiği henüz ismi öğrenilemeyen şahsa silahla ateş açtı.

Açılan ateş sonucu bir kişi yaralanırken, saldırgan olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, olay yerinde incelemelerde bulunarak kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, İstanbul’da Fatih’te saat 20.00 sıralarında Fatih Seyid Ömer Mahallesi Silivrikapı Caddesi ile Altımermer Caddesi’nin kesiştiği noktada meydana geldi.