ATV'nin popüler yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster?"de, Mehmet Kunduz isimli yarışmacı, 100 bin TL değerindeki zorlu soruda başarılı bir performans sergiledi. Ünlü yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın "Bir Zamanlar Anadolu'da" filmine atıfta bulunulan soruda, filmin hangi ile bağlı bir ilçede geçtiği soruldu.

100 BİN TL'LİK SORU

Mehmet Kunduz, bu kritik sorunun doğru yanıtını vererek büyük ödülün sahibi olmaya bir adım daha yaklaştı. Doğru cevap, Kırıkkale'nin Keskin ilçesi olarak belirlenirken, şıklarda Yozgat da yer aldı. Bu doğru yanıt, Mehmet Kunduz'a 100 bin TL ödül kazandırdı ve yarışmaya devam etme hakkı tanıdı.

NURİ BİLGE CEYLAN'IN FİLMİ YARIŞMADA GÜNDEM OLDU

Mehmet Kunduz'un doğru yanıtıyla gündeme gelen Nuri Bilge Ceylan'ın "Bir Zamanlar Anadolu'da" filmi, Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde geçiyor. Kunduz, bu soruya doğru yanıt vererek hem büyük ödülün sahibi oldu hem de yarışmadaki heyecanı arttırdı.