Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü ve Kalkınma Ajansları iş birliğiyle hayata geçirilen ‘Anadoludakiler’ programının tanıtımı gerçekleştirildi.

Türkiye'nin dört bir yanından gelen katılımcılar, programın detaylarını ve sunduğu fırsatları öğrenmek için etkinlikte bir araya geldi. Orta Anadolu Kalkınma Ajansı da bölgeden zanaatkar, üretici ve yöresel mutfağın temsilcileri ile birlikte programa katılım sağladı.

Program Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ın katılımıyla İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlendi.

Kayseri’den gilaburu, Yozgat’tan salep ve el emeği bastonlar, Sivas’tan bıçak ve kemik tarak gibi ürünlerin sergilendiği organizasyonda ünlü gastronomi uzmanları, tasarım sanatçıları ve akademisyenlerin de olduğu ziyaretçilere ürünler hakkında bilgiler verildi.

ANADOLUDAKİLER PROGRAMI NEDİR?

Anadoludakiler programı, Türkiye'nin farklı bölgelerinde yer alan kültürel, tarihi ve doğal zenginliklerin tanıtımını amaçlayan kapsamlı bir girişim. Program, bu değerleri daha geniş kitlelere ulaştırmayı ve yerel ekonomilerin gelişimine katkıda bulunmayı hedefliyor. Anadoludakiler, Türk topraklarının zenginliğini paylaşmayı, yerel üreticilerin desteklenmesini, geleneksel kültürün yaşatılmasını ve yerel potansiyellerin keşfedilmesini amaçlıyor.

Tanıtım etkinliğinde, Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Ahmet Şimşek, bölgesel kalkınma ve yerel ekonomilerin desteklenmesi konusundaki vizyonlarını paylaştı. Ayrıca, programın nasıl uygulanacağına dair detaylı bilgiler verildi ve başarı hikayeleri anlatıldı. Katılımcılar, Anadolu'nun dört bir yanındaki kalkınma ajansları tarafından yürütülen proje çıktılarının sergilendiği stantları gezme fırsatı buldu.

ORAN tarafından ‘Anadoludakiler - SOGEP’ destek programı ilan edildi.

Anadoludakiler programının önümüzdeki dönemde daha da genişletilmesi ve farklı bölgelerde yeni projelerle desteklenmesi planlanıyor. Bu çerçevede Kayseri, Sivas ve Yozgat’ta Anadoludakiler temasına uygun proje teklifleri 29 Temmuz tarihine kadar Orta Anadolu Kalkınma (ORAN) Ajansı’na başvuru yapabilecekler. Destek çağrısına ilişkin detaylı bilgiye ise oran.org.tr adresinden ulaşılabilecek.