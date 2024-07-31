Yozgat’ta merkeze bağlı bazı köylerde hasadı başlanan taze yeşil fasulye, kilogramı 40 ila 70 lira arasında pazar tezgahlarında yer almaya başladı.

Yozgat’ta köylerde yetiştirilen yerli mahsul ürünler Çarşamba pazarında tezgahlardaki yerini almaya başladı. Üreticilerin bin bir emek ve zahmetle yetiştirdiği yerli mahsul ürünlere, tüketiciler de sabah erken saatlerde ilgi göstermeye başladı. Tüketiciler pazarda en fazla sağlık açısından birçok faydası olan yeşil fasulyeye yoğun talep gösterdi. Vatandaşlar yazın tükettikleri fasulyeyi kışın da buzluğa koymak için satın aldı.

Kışın buzluğa koymak için 10 kilogram yeşil taze fasulye aldığını söyleyen vatandaşlardan Adil Özdemir, “Fasulyenin fiyatı pazarda 40 ila 70 lira arasında değişiyor. Bütçemize uygun ve taze olan fasulyeleri tercih ediyoruz. Hem lezzet hem de sağlık açısından faydalı olduğu için fasulyeyi ailece tercih ediyoruz. Ayrıca yazın tükettiğimiz gibi fasulyeyi kışın da tüketiyoruz. Bunun içinde şimdiden fasulyeyi alıp buzluğa, derin dondurucuya koyuyoruz. Kışın da yeme imkanı buluyoruz” dedi.

Merkeze bağlı Başıbüyüklü köyünde yetiştirdiği fasulyeleri pazara getiren üretici Ali Bozdemir de, fasulye hasadının başladığını söyledi. Vatandaşların en çok fasulyeye ilgi gösterdiğini de belirten Bozdemir, “Mümkün olduğunca fasulyenin kilo fiyatını makul tuttuk. Tamamen kendi yetiştirdiğimiz organik fasulyeler bunlar. Vatandaşın ilgisi şu an için iyi, toplu alımlarda fiyatta indirime de giderek vatandaşa yardımcı olmaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.