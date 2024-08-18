Yozgat'ın Çandır, Çayıralan ve Boğazlıyan ilçelerinde sulak alanlarda kendiliğinden yetişen gilaburu meyvesi şifa saçıyor. Özellikle böbrek hastalıkları, şeker ve tansiyon sorunları için şifa kaynağı olarak bilinen bu meyve, bölge halkının hem sağlık hem de geçim kaynağı olarak büyük önem taşıyor.

Gilaburu meyvesi, İç Anadolu Bölgesi'nde böbrek taşlarını düşürme ve böbrek hastalıklarının tedavisinde yaygın olarak kullanılıyor.

Meyveler, kış boyunca kullanılmak üzere salamura yöntemiyle saklanıyor ve meyve suyu olarak tüketiliyor.

Yılda ortalama 30 ton üretim gerçekleştirilen gilaburu meyvesinin kilosu 7 liradan, meyve suyu ise litre başına 25 liradan satışa sunuluyor.

Gilaburu üreticisi Şahin Şahin, "Gilaburu, böbrek kumu ve taşlarını düşüren hastalar için son derece faydalı bir bitkidir. Sonbahar aylarında toplanan meyveler bidonlara konularak salamura yapılır ve kış boyunca kapalı bir ortamda bekletilir. Daha sonra bu meyvelerden elde edilen su, meyve suyu olarak hazırlanır" şeklinde bilgi verdi.