Türkiye'de yetişmeyen bir ürün olduğu halde hazırlama yöntemleriyle dünyaca meşhur olan Türk kahvesi bayramlarda vazgeçilmez bir lezzet haline geldi. Osmanlı'dan günümüze kadar ulaşan kahve kültürü son zamanlarda gençler arasında da yayıldı. Bayramlarda gelen misafirlere ikram edilen Türk kahvesinin, hem sıcak havalarda ferahlatan hem de Kurban Bayramında mideyi toparlayan bir yanı olduğu için vatandaşlar tarafından çaydan daha fazla tüketilmeye başlandı. Yörelere göre farklı tatlardan oluşan Türk kahvesi, Yozgat’ta daha yumuşak bir içim ile tercih ediliyor.

Yozgat’ta yıllardır aktarlık yapan Yenice Baharat işletme sahibi Mustafa Yenice, Kurban Bayramına az bir zaman kaldığını hatırlatarak, “Kurban Bayramı bu sıcak havalara denk geldiği için ister istemez etler sıcak, havalar sıcak, yağ, kolesterol dengeleme olayı olması için yemekten sonra kahve içilmesini öneriyoruz. Hem insanların tansiyonunu ve şekerini düzenler hem midedeki hazımsızlığı giderir, insana protein verir yani uyuyanı uyandıran bir Türk kahvesidir. Vatandaşlar için yemeklerden sonra bu kahveyi tercih etmelerini tavsiye ediyoruz” şeklinde konuştu.

Yenice, Yozgatlının Türk kahvesine olan alışkanlığın gün geçtikçe daha da artığını belirtti.

Yenice, “Bayrama sayılı günler kaldı. Bu bayram etli bayram. Etli bayramdan sonra da kahveli bayram oluyor. Kahveye taleplerimiz Yozgat’ta çok güzel bir şekilde devam ediyor” diye konuştu.