UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, "dünyanın en pahalı baharatı" olarak bilinen ve kilosu yarım milyon olan şifalı bitkinin ekimi başladı.

Coğrafi İşaretle Tescillendi

Safranbolu'nun Gayza köyü Safranova bahçesinde 150 bin safran soğanı ekimi yapılarak toprakla buluşturuldu. Yaklaşık 3 bin 500 yıllık geçmişe sahip olan, Bizans döneminde Batı Anadolu'da ticareti yapılan ve Osmanlı döneminde de önemini koruyan safran, "milli bitki" unvanıyla geçtiğimiz yıllarda Avrupa Birliği Komisyonu tarafından geçen yıl coğrafi işaretle tescillenmişti.

Dünyanın En Pahalı Baharatı

Ağırlığının 100 bin katı kadar sıvıyı sarıya boyayabilen safranın hasadı Ekim ve kasım aylarında boyu 15-30 santimetreye ulaştığında yapılıyor. 80 bin çiçekten sadece 500 gram elde edilebilen safran, kilogram başına 450 bin liralık fiyatıyla dünyanın en pahalı baharatı olarak öne çıkıyor.

Safran ekim programına katılarak gazetecilere açıklamalarda bulunan Safranbolu Kaymakamı Hayrettin Baskın, Safranova bahçesinin 15 dekarlık bölümünde safran bitkisi, geri kalan yaklaşık 35 dekarında ise lavanta üretimi yapıldığını belirtti.

Yozgat’ta Da Deneme Ekimi Yapıldı

Emekli olduktan sonra Yozgat’ın Sorgun ilçesine bağlı Cihanşarlı köyünde tarımla uğraşmaya başlayan 54 yaşındaki Arif Tüysüz, 2022 yılında 5 dekar alana 80 bin kök safran ekti.

Gazetecilere açıklama yapan Tüysüz, 9 yıldır tarımla uğraştığını, farklı ürünleri denediğini belirterek, bir de safran deneyelim dedik ve safran ektim ifadelerine yer vermişti.

Sorgunda Da Yetişiyor

Tüysüz yetiştirdiği safran soğanı için, "Safranbolu'da yetiştiği söylenir ama Sorgun'da da yetişiyor. Safran, boya sanayisinde kullanılabiliyor, bir gramı bin litre suyu boyayabiliyor. Yemeklerde, ilaç ve kimya sanayisinde de kullanılabiliyor." dedi.