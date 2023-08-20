Tokat’ta antioksidan değerinin yüksek olmasından dolayı süper meyve olarak adlandırılan aronya meyvesinin hasadı başladı. Kilosu 200-250 liradan alıcı bulan meyvenin hasadı ise tek tek elle toplanarak yapılıyor.

Halk arasında süper meyve olarak adlandırılan aronya meyvesinin faydaları saymakla bitmiyor. Kandaki kolesterol seviyesini dengeleyerek damar tıkanıklığı,

pıhtı oluşumu, saman nezlesi, sinüzit ve astım gibi hastalıklara engel olduğu belirtilen aronya, damarları güçlendiriyor. Tokat’taki iki yetiştiriciden biri olan Murat Akdağ, aronya hasadına başladı. Kilosu 200-250 liradan alıcı bulan süper meyve, çevre illerden talep görüyor. Hasadı tek tek elle toplayarak yaptıklarını belirten Akdağ, aronya meyvesini deneyenlerin yüzde 90’nın sevdiğini söyledi.

"Tek tek elle toplanıyor"

Hasadın sıcak havalarda zor olduğunu belirten Murat Akdağ (49), "Aronya meyvesinin hasadı başladı, şimdiki kilo fiyatı piyasada 200-250 lira bandında gidiyor. Ben de Tokat için tanıtım amaçlı 150 lira gibi bir rakamdan veriyorum. Hasat ağustos ortasında başlıyor, 2 ay kadar dalında kalıyor. İlkbahardan sonbahara kadar her zaman bakım isteyen bir bitkidir. Özellikle çok su isteyen bir bitki, günlük sulama istiyor. Bakımı çiçeklenmesiyle başlıyor, bunlar tek tek elle toplanıyor. Burada doğal olmayan hiçbir şey yok. Burayı ilk kurarken de doğal tarım üzerine kurdum. Aronya meyvesine olan talep yoğun ancak bunu Tokat halkına duyurmak da gerekiyor. Diğer illerden de talep geliyor, şu anda Ankara, Trabzon gibi birçok ile gönderiyoruz. Antioksidan değeri en yük meyve olduğu için süper meyve olarak geçiyor. Ticari olarak da marmelat, ilaç ve sanayi sektöründe kullanılıyor. Elma, armut gibi bilinen bir meyve değil, insanların literatüründe olmayan bir meyvedir. Deneyenlerin yüzde 90’nı da olumlu buluyor" şeklinde konuştu. İHA