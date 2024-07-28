Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde Avrupa Birliği (AB) Coğrafi İşaret tesciline sahip nektarin çeşidi 'Bayramiç beyazı' hasadı başladı. Bu yıl 20 bin ton üretim beklenen Bayramiç beyazı, Kaz Dağları'ndan aldığı kendine özgü aroma ve lezzetiyle dikkat çekiyor. Tüccarlar, bu kaliteli ürünü üreticiden kilosu 15 ile 25 lira arasında değişen fiyatlarla satın alıyor.

Mitolojik adı ‘İda’ olan Kaz Dağları’nın kuzey yamaçlarında yetişen Bayramiç beyazı, Bayramiç Ziraat Odası’nın başvurusu ile coğrafi işaret tescili aldı. Aynı zamanda AB Coğrafi İşaret tesciline de sahip olan Bayramiç beyazının dört çeşit fidanı tescil edilmiş durumda.

Erkenci, orta ve geç olmak üzere üç dönemde hasat edilen Bayramiç beyazı, rengi, tadı, kokusu ve aromasıyla diğer nektarin çeşitlerinden ayrılıyor. Uzun süre dayanabilen bu ürün, ihraç edildiği gibi İstanbul, İzmir ve Ankara gibi büyük şehirlerdeki hallere de gönderilerek tüketicilerin sofralarına ulaşıyor.

ÜRETİCİLERİN BEKLENTİLERİ VE FİYATLANDIRMA

Üretici Mustafa Göker, “2005-2006 yıllarından bu yana bu ağaçlarımızdan mahsul alıyoruz. Verimimiz çok güzel ama fiyatlarımız biraz düşük olduğu için emeğimizin karşılığını almakta zorlanıyoruz. Fiyatlar 15 ile 20 lira arasında değişiyor. Bu yıl tarlalarımızdan 15 ile 20 ton arasında ürün almayı bekliyoruz” dedi.

Bayramiç Ziraat Odası Genel Sekreteri Gülçin Zeybekoğlu, “Bayramiç beyazı yöremize özgü endemik bir meyvedir. Kaz Dağları’nın eteklerinde yetişmesi, meyvenin nefasetini arttırmaktadır. 2011 yılında coğrafi işaret tescili alan Bayramiç beyazı, 2021 yılında Avrupa Birliği tarafından da tescil edilerek 7’nci ürünümüz olmuştur. İlçemizde 6 bin 507 dekar alanda Bayramiç beyazı üretimi yapılmaktadır” diye konuştu.