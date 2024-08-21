Trabzon'da fındık ve çaya alternatif olarak son yıllarda yükselen bir değer haline gelen salep, Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde de üretim alanı buluyor. Salep, günümüzde kilogramı 1.500 TL’den satışa sunuluyor. Bölgede yüksek rakımlı alanlardan sahil kesimlerine kadar geniş bir yelpazede yetiştirilebilen salep, üreticiler için yeni bir geçim kaynağı haline geliyor.

SALEP ÜRETİMİNİN YÜKSELEN YILDIZI

Salep, Doğu Karadeniz Bölgesi'nde fındık ve çay ürünlerinin yanı sıra alternatif bir ürün olarak dikkat çekiyor. Trabzon’da salep üretimi, özellikle yüksek verim ve kazançlı fiyatları ile üreticilere ek gelir sağlıyor. Türkiye’de devlet izinleri ile sertifikalandırılmış şekilde üretilebilen salep, Trabzon’da 45 üreticiye ulaştı. Salep üretimi için Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan sertifika almış bir firma, 15 dönümlük çiftlikte bu bitkinin üretimini gerçekleştiriyor.

SALEP ÜRETİMİNDE BÖLGESEL DENEYİMLER

Salep danışmanı İlyas Altun, Gürcistan’dan Trabzon’a uzanan salep üretim hikayesini paylaştı. Altun, Gürcistan’daki serbest üretim şartlarının ardından Trabzon’a taşınan bu işin, toprak yapısının önemi üzerine odaklandığını belirtti. Salep için kumlu ve yumuşak toprakların tercih edilmesi gerektiğini ifade eden Altun, üreticilerin bu konuda bilinçlenmesi gerektiğini vurguladı.

SALEP’İN KAZANÇ POTANSİYELİ

Salep, özellikle yüksek fiyatı ile dikkat çekiyor. Altun, 100 metrekarelik bir salep bahçesinin, 20 dönüm fındıklıkla eşdeğer kazanç sağlayabileceğini ifade etti. Salep üretiminin verimliliği ve kazancı, özellikle 1 dönüm alanda 4 milyon TL’ye kadar kazanç sağlayabiliyor. Ayrıca, salepin kullanım alanlarının genişliği ve üretim kolaylığı, üreticiler için cazip bir seçenek sunuyor.

DEVLET DESTEĞİ VE GELECEK PLANLARI

Altun, salep üretiminde devlet desteğinin önemine değinerek, şu anda tamamen kendi emekleriyle üretim yaptıklarını belirtti. Salep üreticilerinin ürünlerini toprakta satabilmesi, ürün kıtlığı ve nem ihtiyacı gibi faktörlerle başarı şansını artırıyor. Altun, salep üretiminin sürdürülebilir ve karlı bir iş olduğunu vurgulayarak, bu alanda daha fazla destek ve bilgi paylaşımı gerektiğini söyledi.

Trabzon’un salep üretimi, bölgesel kalkınma ve ekonomik çeşitlenme açısından umut vaat eden bir sektöre dönüşüyor. Salep, Karadeniz Bölgesi’nde giderek daha fazla ilgi görüyor ve üreticilere ek gelir kapıları açıyor.