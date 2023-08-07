Tokat’ta yaşayan Semih Alsancak(18), Sema Alsancak(24), Büşra Alsancak(22) ve Münire(21) Alsancak kardeşler fazla kilo sorununa çözüm bulmak için harekete geçtiler. 4 kardeş başladıkları diyette hedeflerine doğru hızla yol aldılar. 3 ay gibi kısa bir sürede 4 kardeş toplamda 79 kilo vermeyi başardı. Alsancak kardeşler birbirlerine olan destekleriyle başardıklarını belirttiler. Alsancak kardeşler, içlerinden pes etmeyi düşünenin olduğunda diğerlerinin onu ikna ettiğini belirtti.

"Şuur altımıza işlemişti"

Kilo vermek için çok çabaladıklarını belirten Sema Alsancak, "Artık yaşantımızdan rahatsız olmaya başlamıştık. Sosyal çevremizden aldığımız tepkiler şuur altımıza işlemişti. Daha öncesinde de yaşadığımız çevresel faktörler de etkili olduğu diyebiliriz. En çokta insan aynaya baktığında kendisini güzel hissetmesini gerektiğini anladığımda kendi adıma bu şekilde başladı diyebilirim. Bu çok zor ve psikolojik bir süreç. Boğazınızı tutabiliyorsunuz ama şuur altınızda oluşan etkenleri motive etmek çok zor olduğu için içimizden birisi diyeti bozacak olduğumuz da diğerimiz diğer kardeşimizi uyarıyor. Birlikte olduğumuz sürece psikolojik anlamda da sağlam oluyoruz. Ben diyete 110 kilo ile başlamıştım. Yaklaşık 4 ay da 88 kiloya düştüm. Beni görenler ilk başta tanıyamadı. ’Ne kadar değişmişsin’ gibi dönüşler aldım. Aynaya baktığımda bunu ben de fark ediyorum. Önceden fotoğraf dahi çektirmek istemiyordum ama şu anda gayet mutluyum. Vücudum da kemik olduğunu anladım. Bu süreci devam ettirmek için bu gibi etkenler benim için motivasyon kaynağı oluyor" diye konuştu.

"Tek kişi diyet yaptığı zaman çok zor oluyor"

Bir birlerine çok destek olduklarını belirten Semih Alsancak" Biz 4 kardeşiz. Aralarında ki en kilolu olan bendim. Sosyal çevremde arkadaşlarımın bakışları falan beni çok rahatsız ediyordu. Kendimi aynada gördüğüm zaman beğenmiyordum. Sosyal çevremden rahatsız edici şeyler duyuyordum. Artık okula gitmek bile istemiyordum. Kendime bir zaman sonra artık başlamalıyım dedim. Çünkü hayatın bu şekilde gitmeyeceği anladım. Kilo vermeliyim, istediğim kıyafetleri giymeliyim dedim. Mağazaya gittiğim zaman istediğim kıyafetleri giyememek beni üzüyordu. Bu sebeplerden dolayı dışarı çıkamadığım için asosyal oluyorsun. Etrafımda ki insanların söylemleri beni gaza getirdi ve bu şekilde başladı. Toplamda yaklaşık 3.5 ayda 33 kilo verdim. Bu sürece devam ediyorum ve çok mutluyum. Artık pantolon giyebiliyorum ve mağazadan istediğim kıyafeti alabiliyorum. O yüzden de kilo vermeye de devam edeceğim. Kardeşlerimle aramızda rekabet esprisi oluyor. Pes eden olursa da birbirimizi uyarıyoruz. Ben bir öğünü kaçırdığım zaman ablam beni uyarıyor. Ablam bir öğünü kaçırdığı zaman da ben uyarıyorum. Birbirimize hep motivasyon ve destek veriyoruz. 4 kardeş olarak başlamamız daha iyi oldu. Çünkü tek kişi diyet yaptığı zaman çok zor oluyor. Ben bu süreçten de geçmiştim ama olmuyor. 4 kardeş olduğumuz zaman birbirimizi güzelce uyarıyoruz. Böyle olduğu zaman birbirimize destek ve motivasyonu daha iyi verebiliyoruz. Hedefim 80 kiloya düşüp, sarkmaları kasa çevirmek. Kısacası zayıflamak istiyorum" diye konuştu.