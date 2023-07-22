Yaz mevsiminde artan sıcaklık, sağlık sorunlarını da beraberinde getirebiliyor. Yaz mevsiminde su tüketimi ve beslenme ile ilgili Yozgatlı vatandaşlara uyarılarda bulunan uzman diyetisyenler, günde ortalama 2,5 litre su içilmesinin önemine dikkat çekti. Çay, kahve, gazlı içeceklerin su ihtiyacını gidermeyeceğini ifade eden uzmanlar, az su tüketiminin yağ depolanmasına sebep olacağını ve sebeple bireylerin kilo almalarına sebep olacağına vurgu yaptı.

"HAYATİ FONKSİYONLAR TEHLİKEYE GİRİYOR"

Suyun vücudun ısı dengesini sağladığını ifade eden uzmanlar, "Son zamanların en sıcak yaz ayını geçiriyoruz. Tabii bu süreçte su tüketimi daha da kıymetleniyor. Bunun için mutlaka günlük 2,5 litre su tüketilmeli. Bunun yanı sıra, çay, kahve gibi soğuk içecekler tüketildiğinde, sıvı ihtiyacının karşılandığı düşünülüyor ama bu içeceklerle beraber su atımı daha da arttığı için su ihtiyacı bu noktada biraz daha artıyor. Bu yüzden ne kadar çay, kahve içilirse o kadar da su tüketilmeli. Suyun eksikliğinde, vücudumuzda yağ hücreleri de arttığı için özellikle bu sıcak aylarda depolanan yağ da arttığı için hem kilo alımını tetikliyor hem de bu süreçte bizi halsiz bırakıyor. Bu noktada su, vücudun ısı dengesini sağladığı için bu sıcak aylarda mutlaka suyu takviye etmek lazım. Terleme ve solunum yoluyla attığımız sıvıyı da muhakkak su ile takviye edilmeli. Susuzluk, baş ağrısı yaptığı için yaz aylarındaki bu susuzlukla birlikte baş ağrıları da artmaya başlıyor. Susamak bize, vücudun yüzde 10 su kaybettiğini gösterir. Vücut yüzde 20’si su kaybettiğinde ise hayati fonksiyonlar tehlikeye giriyor. Bunun için susamadan su içiyor olmakta fayda var. Su tüketimini artırmak için alarm kurabiliriz veya yemeklerden önce ve sonra içebiliriz. Ama günde 2,5-3 litre suyu mutlaka tamamlıyor olmak önemli" dedi.

"SU ÇOK KIYMETLİ"

Uyandıktan sonra su tüketmenin önemli bir unsur olduğunu ifade eden uzmanlar, "Su tüketimi insanın kütlesiyle birlikte değişiklik göstermesiyle beraber, yağ oranı yüksek bireylerin daha da su tüketme ihtiyacı artıyor. Bunun için de bu bireylerde su tüketimi 3-4 litreye çıkabilir. 6-7 litre su tüketimi gerçekleştirildiğinde, su zehirlenmesi ile karşılaşabiliyoruz. Bunun için her şeyde olduğu gibi suda da denge kıymetli, tüketirken mutlaka dengeyi kurmamız lazım. Genelde sabah kalkar kalkmaz, 1 bardak su içilmesini öneriyorum. Metabolizmayı, bağırsakları uyandırmak ve vücudu kendine getirmek adına, su çok kıymetli. Bazı bireylerde, suyun tadını sevmediğiyle karşılaşıyoruz. Bu tür durumlarda da suyun içerisine nane yaprağı, tarçın, meyve parçacıkları ile suyu tatlandırabiliriz. Ama tabii ki de suyu su olarak tüketiyor olmak bizim için önemli" diye konuştu.

"LİMON, NANE, MEYVE PARÇALARI EKLEYEBİLİRİZ"

Suyun tadını sevmeyenler için pratik bilgiler veren uzmanlar, "Bunaltıcı sıcaklar çocuk, yetişkin demeden herkesi olumsuz etkiliyor. Sıcak havalarda ihtimal sağlık risklerine karşı dikkat etmek gerekiyor. Yaz sıcaklarında doğru bir şekilde beslenmek, sağlık için büyük önem arz ediyor. Öncelikle, sıcak ile birlikte vücutta terleme oranı arttığından kaybolan sıvı ve elektrolitleri yerine koymak için su başta olmak üzere ayran, cacık, maden suyu gibi içeceklerin tüketimini arttırmalıyız. Her kişinin ihtiyacı birbirinden farklı olmakla birlikte ortalama bir yetişkinin günlük 2-2,5 litre civarında su tüketmesi önerilmektedir. Su tüketmek zor geliyorsa suyun içine limon, nane, meyve parçaları ekleyerek tüketmeyi deneyebilirsiniz. Yeterli su tüketip tüketmediğinizi idrarınızın rengine bakarak anlayabilirsiniz. Eğer idrarınızın rengi koyu sarı ise su tüketiminiz yetersiz, açık renk ise yeterlidir" şeklinde konuştu.

"TAM TAHIL AĞIRLIKLI BİR BESLENME TERCİH EDİLMELİDİR"

Yaz mevsiminde aşırı yağlı ve şekerli besinlerin tüketilmemesi gerektiğine vurgu yapan uzmanlar, "Sıcak havalarda aşırı yağlı, şekerli besinler yerine sebze, meyve ve tam tahıl ağırlıklı bir beslenme tercih edilmelidir. Akdeniz diyeti önerilebilir. Kızartmalar yerine haşlama, buğulamalar; ağır şerbetli tatlılar yerine dondurma ve sütlü tatlılar tercih edilmelidir. Yaz sıcaklarından beslenme açısından dikkat edilmesi gereken bir diğer konu da besin zehirlenmeleridir. Özellikle tavuk, yumurta, süt, balık ve kremalı yiyecekler gibi potansiyel tehlikeli besinlerin tüketiminde daha dikkatli olunmalı, bu besinlerin hazırlanmasında hijyen kurallarına azami ölçüde uyulmalıdır. Dışarıda ve açıkta satılan yiyecekler tüketilmemeli, sıcak havalarda besin zehirlenmelerinde artış yaşandığından evde yemek yemeye özen gösterilmelidir" ifadelerini kullandı. İHA