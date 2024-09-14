Valilik tarafından 1996’da kiliseden camiye çevrilen Fatih Cami hakkında tanıtım yapıldı.

Valilikten yapılan paylaşımda: “İstanbulluoğlu Mahallesi’nde bulunan cami 1996’da kiliseden camiye çevrilmiştir. Harim doğu-batı doğrultusunda iki sıra üçayakla üç nefe bölünmüştür. Neflerin üzeri beşik tonozla örtülmüştür. Orta nef daha geniş tutulmuştur. Sütunlar yüksek kare kaideler üzerine oturur. Köşeleri volütlü ince başlıkları vardır. Doğuda dışarı taşmayan bir apsis yanlarında pastaforiom hücreleri bulunur. Batıda ise güney ve kuzey kanada doğru galeri gibi uzanan U şeklinde bir mahfili bulunmaktadır” ifadelerine yer verildi.

FATİH CAMİ TARİHİ

İstanbulluoğlu Mahallesi'nde olan cami, Çapanoğlu (Büyük) Camisi'nin kuzeybatısında olup ona 150 metre uzaklıkta ve uzun süre değişik amaçlarla kullanılan kilise 1996’da Fatih Cami adıyla camiye çevrilmiştir. Harim doğu-batı doğrultusunda iki sıra üçayakla üç nefe bölünmüştür. Neflerin üzeri beşik tonozla örtülmüştür. Orta nef daha geniş tutulmuştur. Sütunlar yüksek kare kaideler üzerine oturur. Köşeleri volütlü ince başlıkları vardır.

Doğuda dışarı taşmayan bir apsis yanlarında pastaforiom hücreleri bulunur. Batıda ise güney ve kuzey kanada doğru galeri gibi uzanan U şeklinde bir mahfili vardır. Güney cephede bir mihrap nişi açılmıştır. İç mekânı dikey eksende yer alan geniş yuvarlak kemerli alt ve üst pencereler aydınlatır. Batıda üç bölümlük bir narteks vardır. Narteksin üzeri düz tavanla örtülmüştür. Narteks bugün önü camekânla kapatılmış üç yuvarlak kemerle dışarı açılır. Narteks güneye ve kuzeye doğru dikdörtgen şeklinde taşan ve çift katlı bir dış görünüşe sahiptir. Narteksin kuzeybatısında çan kulesi yer alır. Fatih Cami kırma çatılı ve profili ince saçaklıdır. Caminin iç ve dışında süsleme yoktur.