Kilis, Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin batısında yer almaktadır. İç Anadolu bölgesinde olan Yozgat’a gelmek için detaylar haberimizde…

Otobüs İle;

Otobüs ile yolculuk yapmak istiyorsanız, direkt ulaşım yoktur. Bunun için Yozgat’a gelmek için Kayseri iline gelip aktarma yaparak Yozgat’a ulaşım sağlayabilirsiniz.

Özel Aracınız İle;

Üç farklı yok ihtimali vardır;

7 sa. (538,5 km) D825 üzerinden

7 sa. 21 dk. (564,0 km) D825 ve D200/E88 üzerinden

8 sa. 16 dk. (694,1 km) E90 ve Adana - Ankara Otoyolu/Ankara - Tarsus Otoyolu/O-21 üzerinden