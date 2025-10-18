Gözaltına alınan şüphelinin rehin aldığı arkadaşının kuzeniyle husumeti olduğu ve kuzeninin gelmemesi halinde onu öldüreceğini söylediği belirtildi.

Çorum’da bir kişi, evine çağırdığı arkadaşını kılıçla rehin aldı. Polis ekiplerinin yaklaşık iki saat süren operasyonuyla etkisiz hale getirilen şüpheli gözaltına alındı.

Olay, Tekceviz 6. Sokak’taki bir apartman dairesinde meydana geldi. İddiaya göre, B.Ö. (40) isimli kişi, arkadaşı S.K’yi (32) konuşmak bahanesiyle evine çağırdı. Ancak B.Ö, elindeki kılıçla arkadaşını rehin alarak, aralarında husumet bulunan S.K’nin kuzeninin gelmemesi halinde onu öldüreceğini söyledi.

S.K’nin durumu telefonla kuzenine bildirmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Mahallede geniş güvenlik önlemi alınırken, polis ekipleri B.Ö’yü ikna etmeye çalıştı.

Saldırgan Biber Gazıyla Etkisiz Hale Getirildi

Uzun süren çabalar sonuç vermeyince, zanlı ile S.K. arasında arbede çıktı. Bu sırada balkondan eve giren polis ekipleri, biber gazı kullanarak B.Ö’yü etkisiz hale getirdi.

Yaklaşık 2 saat süren operasyonun ardından gözaltına alınan şüpheli, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldüğü ifade edildi.