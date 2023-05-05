Yüksek Öğretim Kurumu, aralarında Yozgat Bozok Üniversitesi'nin de bulunduğu 9 üniversitenin yeni rektörlerinin belirlenmesi için aldığı başvuruları tamamlamasıyla birlikte rektörlük adaylığı için başvuran öğretim üyelerinin isimleri belli olmaya başladı.

Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mahmut Kılıç, rektörlük için adaylık başvurusunda bulunduğunu açıkladı.

“30 YILA YAKINDIR YOZGAT’TA YAŞIYORUM”

Kendinden bahsederek bir açıklamada bulunan Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mahmut Kılıç, “Yozgat’ta 1962 yılında doğdum. İlkokulu köyümde, ortaokul ve liseyi Sorgun’da okudum. Lise sonrasında 3,5 yıl Almanya’da, 1 yıl Suudi Arabistan’da bulundum. 2015-2019 yılları arasında ÖSYM İl Sınav Koordinatörü, Anadolu Üniversitesi ve Atatürk Üniversiteleri İl Sınav Koordinatör Yardımcılığı, 2018-2019 İstanbul Üniversitesi İl Sınav Koordinatörü ve 2018-2019 arasında Üniversite Genel Sekreteri olarak birçok idari görevlerde bulundum. Halen Tıp Fakültesi ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanlığını, vekâleten de Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi Anabilim Dalı Başkanlığı görevini yürümekteyim. Üniversitemizin ilk kuruluşunda Yüksekokulu Müdürü ve Senato üyesi olmam nedeniyle, üniversitemizin kuruluş ve gelişme süreçlerini çok iyi bilmekteyim. Ayrıca 30 yıla yakındır Yozgat’ta yaşamam ve 25 yıldır üniversitemizin çok çeşitli idari ve akademik görevlerde bulunmam nedeniyle üniversitemizi ileriye taşıyacak bilgi, beceri ve tecrübeye sahibim” ifadelerini kullandı.

“SÜRDÜRÜLEBİLİR YENİLİKÇİ ÜNİVERSİTE”

Bozok Üniversitesinin gelişmesi için yapmak istediği projelerini aktaran Kılıç, “Üniversite dışından gelen rektörler, üniversite ve şehrin durumunu yeterince bilmediği için sürekli 2 ileri 1 bir gidişe neden olmakta, üniversite dışından gelen rektörler, şehri ve üniversiteyi tanıyıncaya kadar geçen 1,5-2 yıllık zaman kaybı ve sonrasında projeleri gerçekleştirmek için yeterli zaman kalmaması, devam eden ve devam etmesi gerek projelerin aksamasına neden olmaktadır. Bu durum üniversitenin gelişmesini geciktirmekte, sürdürülebilirliği ve kurumsallaşmayı aksatmaktadır.Şehrin potansiyelini geliştirmek için Üniversite ile diğer kamu ve özel kuruluşlar arasındaki işbirliklerini geliştirmek ve yenilikçi projelerin ortaya çıkmasını sağlamak için gerekli çabayı göstereceğim” dedi.

“LOJMAN, YAYIN VE PROJE TEŞVİKİ SAĞLAYACAĞIM”

Rektör olarak seçildiğinde yapılmasını düşündüğü acil proje önerilerini de açıklayan Kılıç, “Tıp Fakültesi Hastanesinin doktor ihtiyacının acilen tamamlanması ve şehre eksiksiz sağlık hizmet vermesini sağlamak. Bunu ilde bulunan basın, STK ve milletvekillerimiz, Ankara’daki Yozgatlı siyasetçi ve bürokratlar ile işbirliği yaparak mecburi hizmet yükümlüsü doktor atamasını sağlayarak ihtiyacı gidermek. Akademik personelin özellikle de Tıp Fakültesi hocalarımızın farklı illere gitmesini engellemek için farklı imkânların (Lojman, Yayın ve Proje Teşviki) sağlanmak,Diş Hekimliği Hastanesinin sağlık hizmeti vermesini sağlamak. Sorgun Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesinin yaptırılmasını sağlamak. Yazın öğrencileri Yozgat’ta tutmak için yaz okulunda daha fazla derslerin açılması ve diğer illerden öğrencilerin şehre gelmesini sağlamak” şeklinde konuştu. Melike Aslı Arslan