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Kiko, İsrail malı mıdır? Kiko Türk malı mı? Kiko, hangi ülkenin markasıdır? Bu sorular, birçok vatandaş tarafından merak edilmektedir. İşte bu konudaki detaylar...

Kiko, İtalya merkezli bir kozmetik markasıdır. İtalyan girişimci Stefano Percassi tarafından 1997 yılında kurulan Kiko Milano, makyaj ürünleri, cilt bakım ürünleri ve güzellik ürünleri sunan köklü bir markadır. Kiko Milano, dünya genelinde birçok ülkede mağazalara sahiptir ve kaliteli kozmetik ürünleriyle tanınır. Bu nedenle Kiko, İsrail malı değil, İtalya'nın gurur duyduğu bir markadır.