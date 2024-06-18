Temmuz ayı zammı öncesinde emeklilik şartlarını tamamlayanlar, "Ne zaman emekli olsam daha yüksek maaş alırım?" sorusunun cevabını arıyor. Temmuz sonrası emekli maaşlarının artacağı kesinleşti. Peki, yüksek maaş almak için emeklilik dilekçesi bu ay mı verilmeli, yoksa Temmuz ayı mı beklenmeli?

Hâlihazırda çalışanlar, emekli olmak için iş akdini sonlandırdıklarında kıdem tazminatına hak kazanıyor. Ayrıca, bazı çalışanlar belirli şartlar altında kıdem tazminatı alabiliyor. Milyonlarca çalışanın merak ettiği bu konuda uzmanlar, detayları paylaştı. Uzman isim, “Emekli olmak isteyenler, tazminatları dikkate almaya başladılar. Kıdem tazminatı oranı, memur maaşına yapılacak zam ile yeniden değerleniyor. Bu katsayı da artıyor" dedi.

KIDEM TAZMİNATINDA ÜST TAVAN VE TEMMUZ AYI ZAMMI

Şu anda kıdem tazminatı üst tavanı 35 bin TL seviyesinde. Bir çalışan 10 yıl çalıştığında maksimum 350 bin TL alabiliyor. Uzman isim, "Eğer emekliler Temmuz ayını beklerse, memur maaşlarına en az yüzde 25 oranında artış yapılacak. Emekli olacaklar, Temmuz ayında dilekçe verirlerse kıdem tazminatını daha fazla alabilirler" ifadelerini kullandı.

Emekli maaşları, aylık bağlama oranlarına göre belirleniyor ve enflasyon ile büyümeden pay şeklinde veriliyor. Büyüme yüksekse, büyümeden daha fazla pay alınacağı için emekli maaşları daha yüksek belirlenebiliyor. 2000 öncesi, 2000-2008 arası ve 2008 sonrası işe girenler arasında farklılıklar oluşuyor.

KIDEM TAZMİNATI TAVANI VE MEMUR MAAŞ KATSAYISI

Kıdem tazminatı tavanı, memur maaş katsayısına göre belirleniyor. Memur maaş katsayısı artarsa, kıdem tazminatı tavanı da yükseliyor. Haziran veya Temmuz ayında dilekçe veren emeklilerin maaşları değişmezken, alacakları kıdem tazminatı Temmuz ayı sonrası daha yüksek olacak.

Kıdem tazminatını alabilmek için bazı şartları karşılamak gerekiyor. İş Kanunu'na göre, işçinin en az 1 yıl süre ile aynı iş yerinde çalışması ve iş sözleşmesinin haklı bir nedenle veya işveren tarafından haksız bir nedenle feshedilmiş olması gerekmektedir. Eğer çalışan, kendi isteği ile 1 yıl dolduktan sonra işten çıkarsa kıdem tazminatı alamıyor. Ancak haksız bir nedenle sözleşmesi feshedildiyse, kıdem tazminatı alabilir. En az 1 yıllık çalışma süresi gerekmektedir. Bir kişi 10 yıl çalıştığında, en yüksek tavan üzerinden hesaplandığında 350 bin TL almış olacak.