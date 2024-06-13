Kıbrıs'ta gerçekleştirilen ödül töreninde sunuculuk yapan ünlü oyuncu Ceyda Düvenci, sahneye çıkan Çok Güzel Hareketler Bunlar ekibine yönelik "En az konuşana ödül" sözleriyle ortamın gerilmesine neden oldu. Ekip, konuşmak yerine mikrofonu elden ele dolaştırarak sessiz kalmayı tercih etti.

Son dönemlerde hem yer aldığı projeler hem de girdiği polemiklerle dikkat çeken Ceyda Düvenci, Kıbrıs'ta düzenlenen ödül gecesinde sunuculuk yaptı. Ancak, ödül töreninde yaşanan gerginlik, geceye damgasını vurdu.

"EN AZ KONUŞANA ÖDÜL VERECEĞİZ" SÖZÜYLE GERGİNLİK TIRMANDI

Düvenci, ödül almak için sahneye çıkan Çok Güzel Hareketler Bunlar oyuncularına, "Ben sadece şunu söyleyeceğim, en az konuşana ödülü vereceğiz" dediğinde ortam bir anda gerildi. Mikrofonu elinde tutan Atakan Çelik, "O zaman teşekkür ederim, iyi akşamlar" diyerek mikrofonu yanındaki arkadaşına uzattı. Ekip, mikrofonu elden ele dolaştırarak sessiz kalmayı tercih etti ve hiçbir açıklama yapmadan mikrofonu Düvenci'ye iade etti.

DÜVENCİ DURUMU KURTARMAYA ÇALIŞTI

Ortamın gerilmesiyle ne yapacağını şaşıran Ceyda Düvenci, "Aaa bu kadar efektif olacağını bilmiyordum! Hayır, olmaz olmaz, şaka yaptım, olur mu öyle şey!" diyerek durumu toparlamaya çalıştı. Ancak, ekip ödülü aldıktan sonra sahneden indi.