Kıbrıs Gazisi Son Yolculuğuna Dualarla Uğurlandı!

AK Parti Yozgat Kadın Kolları Başkanı Hatice Sarı Öçal’ın babası, Kıbrıs Gazisi Nazmi Sarı son yolculuğuna uğurlandı.

Cenazeye Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, İl Jandarma Komutanı Cezmi Yalınkılıç, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, AK Parti İl Başkanı Hasan Kandemir, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nazif Yılmaz ve çok sayıda sevenleri katıldı.

Nazmi Sarı için askeri tören düzenlendi. Sarı’nın vefatı, yakınları ve sevenleri tarafından büyük üzüntüyle karşılandı.

Kıbrıs Gazisi Nazmi Sarı’nın cenazesi, ikindi namazına müteakip Çapanoğlu Büyük Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Taşocağı Mezarlığı’nda toprağa verildi.

İleri Gazetesi olarak merhuma Allah’tan rahmet, başta AK Parti Kadın Kolları Başkanı Hatice Sarı Öçal olmak üzere tüm Sarı ve Öçal ailelerine başsağlığı ve sabırlar dileriz.