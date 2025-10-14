AK Parti Yozgat Kadın Kolları Başkanı Hatice Sarı Öçal’ın babası, Kıbrıs Gazisi Nazmi Sarı hayatını kaybetti.

Nazmi Sarı’nın vefatı, yakınları ve sevenleri tarafından büyük üzüntüyle karşılandı.

Kıbrıs Gazisi Nazmi Sarı’nın cenazesi, bugün ikindi namazına müteakip Çapanoğlu Büyük Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Taşocağı Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

İleri Gazetesi olarak merhuma Allah’tan rahmet, başta AK Parti Kadın Kolları Başkanı Hatice Sarı Öçal olmak üzere tüm Sarı ve Öçal ailelerine başsağlığı ve sabırlar dileriz.