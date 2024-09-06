Osmancık’ta yaşayan Kıbrıs Gazisi İhsan Karakuş, 71 yaşında hayatını kaybetti. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Rumların baskı ve zulmüne son vermek amacıyla 20 Temmuz 1974 tarihinde düzenlediği Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan Karakuş'un ölümü, ailesi ve sevenleri tarafından büyük bir üzüntüyle karşılandı.

Durucasu köyünden gelen ve Gürleyik Mahallesi’nde ikamet eden Karakuş, Salim Karakuş’un abisi, Selime Karakuş'un eşi, Mustafa, Sinan, Ümran ve Reyhan Karakuş'un babasıydı. Sıhhiye eri olarak görev yaptığı harekâtta gösterdiği fedakârlıkla tanınan İhsan Karakuş’un cenazesi, 6 Eylül 2024 Cuma günü öğle namazının ardından Gürleyik Cami’nden alınarak Gemici Mezarlığı’na defnedildi.