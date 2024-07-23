Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından Kıbrıs'ın Barış Harekatının 50. Yıldönümünü münasebetiyle Kıbrıs Gazilerine yönelik kahvaltı programı düzenlendi.

Çamlık Bakım Merkezinde düzenlenen programa Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arif Topal, Yozgat Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Gökay Açıkgöz, Kıbrıs Gazileri ve aileleri katıldı.

Programda bir açıklama yapan Vali Mehmet Ali Özkan, “Çamlık rehabilitasyon Merkezi'nin ev sahipliğinde Kıbrıs Gazilerimiz de bir araya geldik. Tüm şehitlerimize rahmet ve minnetle yâd ediyor gazilerimize de uzun ömürler diliyorum. Bir aksilik olmazsa valiliğimizin organizasyonda arkadaşlarımızın katkı ve destekleriyle ve gidecekleri illerin de misafirperverlikleriyle gazilerimizi şehit yakınlarımıza inşallah bir hafta sonu için Karadeniz turuna gönderiyoruz. Birliğimizi beraberliğimiz ve gazilerimizin ve milletimizin dualarıyla Yozgat’ımızda yol yürümeye devam ediyoruz” diye konuştu.

Kıbrıs Gazisi Ahmet Çankaya ise, “Valimiz Allah izin verirse cuma günü kendisine arzu ettiği gibi geziye gönderecek oradan sağlıkla gidip gelmek nasip eder cümlesine bütün gazi arkadaşlarımın gününü kutlarım şehitlere de baş sağlığı dilerim” ifadelerini kullandı.