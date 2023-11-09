Tahmini Okuma Süresi: dakika

Son günlerde vatandaşlar tarafından sıkça merak edilen sorulardan biri, KFC’nin nerede üretildiği ve hangi ülkenin malı olduğudur. KFC nerenin malı? KFC İsrail malı mı? Gibi soruların cevapları, dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Bu konuda detaylı bir araştırma yapan haber ekibimiz, KFC markasının hangi ülkeye ait olduğunu ve ürünlerinin menşeini sizler için derledi.

KFC, 1930 yılında Kentucky, Amerika Birleşik Devletleri'nde kurulmuştur. Türkiye'de birçok şubesi bulunan KFC, fast food sektöründe faaliyet gösteren bir zincirdir.

KFC, özellikle tavuk ürünleriyle ün kazanmış ve tüm dünyada birçok ülkede şubeleri bulunan bir markadır. Ancak, İsrail'de yaşanan katliamla herhangi bir bağlantısı bulunmamaktadır.