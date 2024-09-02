Kevin Danso, defans pozisyonunda görev yapan Avusturyalı millî futbolcudur. Ligue 1 takımlarından Lens'de forma giymektedir.

Söylentilere göre; Avusturyalı defans oyuncusu Kevin Danso'nun, Serie A ekiplerinden Roma'ya transfer olduğu iddia edildi. 2024-2025 sezonunda Lens forması giyen Danso'nun, Roma tarafından 22+3 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadroya katılacağı belirtildi.

26 yaşındaki Danso'nun Lens ile olan sözleşmesi 2027 yılında sona erecek. Fransız ekibiyle toplamda 117 maça çıkan Danso, bu süre zarfında 4 gol ve 6 asistlik performans sergiledi. Danso'nun Roma'ya transferi, takımın savunma hattını güçlendirme stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.