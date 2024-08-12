Çapanoğlu Mahallesi Cemil Çiçek Caddesinde kurulan Keskin Eczanesi'nin açılışı öncesi dua edildi.

Açılışa, AK Parti Yozgat Milletvekili Süleyman Şahan, Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, Yozgat Baro Başkanı Muhsin Ayanoğlu, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Yozgat İl Başkanı Tekin Irgatoğlu, AK Parti Yozgat İl Başkanı Çelebi Altuntaş, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Muhammed Ali Gün, AK Parti İl Genel Meclis Üyesi Taner Yıldız, Yozgat Eczacılar Odası Başkanı Furkan Konya ve çok sayıda davetli katıldı.

Hizmete açılan eczanede vatandaşlar, ilaçların yanı sıra kişisel bakım ürünlerini, bebek ürünlerini ve birçok sağlık ürününü bulma imkânına sahip olacak.

Eczacı Leyla Keskin, “Eczanemizde tüm resmi kurumların reçetelerini veriyoruz. Ayrıca eczanemizde anne-bebek ürünleri, kişisel bakım ürünleri, kozmetik ürünler ve vitamin ürünlerinde de geniş bir ürün yelpazesine sahibiz” dedi.