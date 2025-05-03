Akdağmadeni İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, “Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçundan bin 520 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.D. isimli şahıs, Akdağmadeni’nde gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alındı.
Gözaltına alınan M.D., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Akdağmadeni Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.
Yozgat İl Jandarma Komutanlığı, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla yürütülen operasyonların kararlılıkla süreceğini bildirdi.
Muhabir: Alpaslan Demir