Gölet depolayacağı 2,84 hm³ su ile 7400 dekar tarım arazisini suya kavuşturacak.

Devlet Su İşleri Kayseri Bölge müdürlüğü ekipleri tarafından gölette incelemelerde bulundu.

DSİ’den yapılan açıklamada; “ Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Yozgat iline yaptığı yatırımlarla ilin mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlarımıza içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. Yozgat ili ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynamaktadır. DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyuyoruz. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor. Yozgat ili ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynamaktadır. Çalışmaları devam eden Yozgat Sorgun Erkekli Barajı tamamlanması ile 7 bin 510 dekar tarım arazisinin sulanması sağlanacak.

BÖLGE İNSANINA EK GELİR SAĞLANACAK

Sorgun Erkekli Barajı temelden 38 metre yüksekliğinde ve 2.84 milyon m³ su biriktirme hacmine sahip. Barajın tamamlanması ile bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte hem tarlalardaki verim artacak hem de yörede ürün çeşitliliği sağlanacaktır” ifadelerine yer verildi. Alpaslan Demir