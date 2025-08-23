Hasan Üre daha sonra aynı silahla intihar ederek yaşamına son verdi. Antalya'da akşam saatlerinde gelen bir haber ülke gündemine oturdu. Antalya'da 3 kişinin öldüğü bilgisinin detayları herkesi şaşırttı. Kerim Üre kendisine ait pastanede çalışan Elif Kılıç'ın eski nişanlısı Hasan Fırat'ı ve tabanca ile vurarak öldürdü. Elif Kılıç'da kazayla kurşunların hedefi oldu ve hayatını kaybetti. Üre, daha sonra aynı silahla yaşamına son verdi.

Kerim Üre Kimdir?

Kerim Üre Antalya Pastacılar Odası Başkanı'dır. Kerim Üre Kepez ilçesine bağlı Yeni Mahalle Karatay Caddesi'nde kendisine ait bulunan bir pastanede Elif Kılıç adlı çalışanını rahatsız ettiği iddia edilen Hasan Fırat'ı tabanca ile vurarak öldürdü. Kavgayı ayırmaya çalışan Elif Işık'ta kurşunların hedefi oldu. Daha sonra aynı silahla yaşamına son veren Kerim Üre'nin nereli olduğuna dair internette dataylı bilgi bulunmuyor. Kerim Üre'nin 53 yaşında ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi. Talat Pastanesi'nin de sahibi olan Kerim Üre aracında intihar etti.

Kerim Üre Elif Kılıç ve Hasan Fırat'ı Neden Öldürdü?

Elif Kılıç, iş yerine gelen eski nişanlısı Hasan Fırat ile masada oturup sohbet ediyordu. Bilinmeyen nedenle sokbet bir anda tartışmaya dönüştü. İş yeri sahibi Kerim üre tartışmanın büyümesi üzerine araya girmek istedi. Kerim Üre ile Hasan Fırat arasında da sözlü atışma yaşandı ve gerginlik kavgaya dönüştü. Arbede sırasında Kerim Üre, belinden çıkardığı tabancayla Hasan Fırat’a ateş etti. Kurşunların hedefi olan Fırat yere yığılırken, kavgayı ayırmaya çalışan Elif Kılıç da açılan ateş sonucu vuruldu. Hasan Fırat hayatını kaybederken Elif Kılıç'da kavgayı ayırmaya çalışırken kurşunların hedefi oldu. Hasan Fırat ve Elif Kılıç kaldırıldıkları hastanede hayatlarını kaybetti. Kerim Üre ise Habibler Mahallesi'nde aynı silahla aracında intihar etti.