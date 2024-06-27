Uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı faaliyetleri ile tanınan ve Emre Karaca adıyla da bilinen Kerim Dağlıoğlu, İspanya’da gerçekleştirilen büyük çaplı bir operasyonla yakalandı.

Kırmızı bültenle aranan Dağlıoğlu, İspanyol, Fransız ve Türk narkotik polislerinin ortak çalışması sonucu düzenlenen 'Argay' operasyonu ile ele geçirildi.

Operasyon, yaklaşık 9 ay süren hazırlıkların ardından Granada, Malaga ve Sevilla şehirlerinde eş zamanlı düzenlenen baskınlarla gerçekleştirildi. Dağlıoğlu'nun yanı sıra çeşitli ülkelerden 42 örgüt üyesi daha yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon kapsamında 2 tondan fazla esrar, çok sayıda ateşli silah, lüks araçlar ve nakit para ele geçirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonun başarısını sosyal medya platformu X üzerinden duyurdu. Yerlikaya, uluslararası iş birliğinin önemine dikkat çekerek bu tür operasyonların uluslararası uyuşturucu kartellerine karşı mücadelede kritik bir rol oynadığını belirtti. Europol’ün desteğiyle ve 400’den fazla polisin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonun, gelecekte de bu tür uluslararası mücadelelerin devam edeceğine vurgu yaptı.