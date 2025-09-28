Olay, dün akşam saat 19.25 sıralarında Tepebaşı ilçesi Yenibağlar Mahallesi Yorulmaz Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, 47 yaşındaki A.K. ile 60 yaşındaki Hasan Hüseyin Doğruk arasında geçmişe dayalı husumet nedeniyle tartışma başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve A.K., elindeki kereste ile Doğruk’u defalarca darp etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Aldığı darbelerle ağır yaralanan Doğruk, Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

A.K.’nin Doğruk’u yere düşürdüğü ve elindeki kereste ile kafasına defalarca vurduğu anlar kameralara yansıdı. Ardından şüphelinin bölgeden uzaklaştığı görüldü.

Olayın ardından başlatılan çalışmada A.K., İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.